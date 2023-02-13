وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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13 شباط / فبراير 2023 08:26
غزة - وكالة الرأي:
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم كما يلي:
كلية مجتمع الأقصى تبدأ استعداداتها للفصل الدراسي الثاني
08:12شهيد و7 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس
09:19الأشغال تتابع التعديات على مشاريع الإسكان الحكومية
09:17بلدية النصيرات تبحث التعاون المشترك مع وكالة الغوث
09:14برشلونة يحكم قبضته على قمة الدوري الإسباني بفوز ثمين على فياريال
09:13بلدية خان يونس تشرع بترميم الشوارع المتضررة من مياه الامطار
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