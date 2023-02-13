الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، 12 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة شهلة النجار والدة الشهيـد مجاهد النجار من بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقل برفقتها نجلها خالد.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت عز الدين حمامرة من جبع جنوب جنين، وساهر أبو جمال من بيت لحم، وأحمد محمد شريتح من المزرعة الغربية شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسامة الطويل، وكمال جوري من نابلس، والشاب أمير سامي القزق من بلدة دورا جنوب الخليل، وعز الدين حمامرة من بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت بأن القوات اعتقلت 3 مواطنين من القدس، وهم: معتز يوسف أبو دياب، أحمد طروة، مصطفى نبيل القاق.