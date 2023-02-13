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تأثير الزلزال الأخير يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية

13 شباط / فبراير 2023 08:32

تأثير الزلزال الأخير يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية
تأثير الزلزال الأخير يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية

اكد المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية أورهان تتار، بأن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.
وفي تفاصيل الهزات الأرضية التي ضربت جنوب شرق تركيا الاثنين، قال تتار في تصريحات صحفية في أنقرة أمس السبت، إن “الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا”.

وتعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال، قال المسؤول “لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال”.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 30 ألف، حيث وصل عدد قتلى الزلزال في تركيا يقترب من 25 ألف.

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