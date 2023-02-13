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العثور على بقايا أضخم بطريق في نيوزيلندا

13 شباط / فبراير 2023 08:37

العثور على بقايا أضخم بطريق في نيوزيلندا
العثور على بقايا أضخم بطريق في نيوزيلندا

عثر علماء من غرينتش (الولايات المتحدة الأمريكية) في شاطئ نيوزيلندا على بقايا أضخم بطريق عاش على الأرض قبل ملايين السنين.

وتشير مجلة Journal of Paleontology، إلى أن هذا البطريق الضخم عاش في وقت ما على كوكب الأرض وهو أضخم بطريق يكتشفه العلماء حتى الآن.

ووفقا للباحثين "أظهرت الاكتشافات الأحفورية الحديثة في نيوزيلندا تنوعا مذهلا في مجموعة طيور البطريق. وينسب البطريق الجديد إلى أضخم أنواع البطريق إطلاقا Kumimanu fordycein، والذي عاش على الأرض في زمن ما ".

ووفقا لتقديرات العلماء الأولية، يبلغ وزن هذا البطريق الضخم 154 كيلوغراما وعاش على الأرض قبل 50 مليون عام. وبالطبع لم يتمكن هذا البطريق كنسله من الطيران.

لكن وفقا للعلماء كان يمكنه الغوص أفضل ويحافظ فترة أطول على درجة حرارة جسمه في البرد القارس.

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