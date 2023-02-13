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الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر بمدينة القدس

13 شباط / فبراير 2023 08:50

القدس المحتلةوكالة الرأي :

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل المواطن أدهم بشير في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، جبل المكبر وشرعت بهدم منزل المقدسي بشير، الذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعاً، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلي والده إبراهيم، وشقيقه مهند، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن عدنان بشير خلال اقتحامها البلدة.

وكانت محكمة الاحتلال أخطرت مساء السبت الماضي، ستة مقدسيين وهم إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني، بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها.

 

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