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مستشفى غزة الأوروبي ووفد "باما" يجريان 9 عمليات قلب مفتوح

13 شباط / فبراير 2023 10:22

مستشفى غزة الأوروبي ووفد "باما" يجريان 9 عمليات قلب مفتوح
مستشفى غزة الأوروبي ووفد

غزة - وكالة الرأي

أجرى الطاقم الطبي المحلي بمركز جراحة القلب في مستشفى غزة الأوروبي، بمشاركة وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكيةPAMA "باما"  9 عمليات جراحية، وذلك بعد معاينة 24 مريض في العيادات الخارجية.

وأكد رئيس قسم جراحة القلب د. ساهر أبو غالي، أن الطاقم الطبي المحلي والوفد الطبي الزائر الذي ترأسه د. أحمد دروزة أجريا معاً تسعة عمليات جراحية، تضمنت زراعة شرايين تاجية لمرضى يعانون من ضيق الشرايين التاجية وذبحة صدرية متكررة، وكذلك إجراء عمليات تغيير صمامات قلبية.

وفي ذات السياق، نوه د. أبو غالي الى إجراء الطواقم المحلية وطاقم الوفد الزائر عملية عاجلة لمريض كان يعاني وقت وصوله من انسلاخ حاد في الشريان الأورطي، مما استدعى اجراء تغيير الشريان الأورطي بشكل عاجل باستخدام تقنية التبريد وإيقاف الدورة الدموية بشكل كامل، وتعتبر هذه العملية ذات مهارة كبيرة وعالية الخطورة.

وأعرب د. أبو غالي عن جزيل شكره للطاقم المحلي باختلاف تخصصاته على جهودهم المميزة، ولوزارة الصحة وإدارة المستشفى على دورهم في التخفيف من معاناة المرضى.

يذكر أن وزارة الصحة تعمل على استقطاب الوفود الطبية الأجنبية المتخصصة في عدة تخصصات للمساعدة في توفير الرعاية الطبية والجراحية لمرضى قطاع غزة وتطوير خبرات الطواقم الطبية المحلية.

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