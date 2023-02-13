العاروري يدعو لتوحيد صفوف شعبنا لمواجهة مخططات الاحتلال

غزة - وكالة الرأي :

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري إلى توحيد صفوف شعبنا على رؤية استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة الاحتلال بكل الوسائل والأدوات، في ظل خطط حكومة الاحتلال المتطرفة التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأكد العاروري خلال مؤتمر دعم صمود ومقاومة شعبنا بالضفة والقدس الذي نظمته الفصائل في غزة، على مقاتلة العدو بالسلاح وتصعيد المقاومة بكل الوسائل الميدانية والشعبية، والتعامل مع عصابات المستوطنين.

وطالب كل فلسطيني يمتلك السلاح بالمقاومة، مؤكداً أن شعبنا يمتلك نقاط القوة، وأن كل ترسانة الاحتلال لن تفيده في مواجهة شعبنا.

ونبه العاروري إلى أن شعبنا يقاوم الاحتلال تحت شعار "وحدة الساحات"، مبينًا أن مقاومتنا في جنين والقدس والخليل والداخل هذه ضمن وحدة الساحات.

وأشار إلى أن غزة في المعركة الكبرى الأخيرة التي خاضتها "سيف القدس" شلّت كل الكيان وكانت معركة بطولية لأجل الأقصى والمقدسات وليست لأجل غزة، مبينًا أن كل شهيد يرتقي عينه على الأقصى والقدس وكل فلسطين.

واعتبر العاروري أن حكومة الاحتلال الجديدة ذات بنية إجرامية، ولا تأخذ بعين الاعتبار المجتمع الدولي، وتسعى للاستيلاء على القدس والضفة الغربية وفرض واقع غير قابل للتغيير.

وأضاف: "أجندة حكومة الاحتلال هي ترحيل الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية والاستيلاء عليها، وهي ماضية في خططها التصعيدية والإجرامية للوصول إلى مواجهة مفتوحة من أجل تهجير شعبنا".

وأشار إلى أن الحكومة المتطرفة تسلح المستوطنين وقواتها بالضفة، لأن لديها تصورًا أنه يجب التخلص من الشعب الفلسطيني، وحتى في الداخل المحتل بأي طريقة من ترحيل عائلات وسحب جنسيات.

وبعث العاروري بالتحية لكل مجاهدي شعبنا ومقاوميه، مضيفًا: "معدن شعبنا واحد من مخيم جنين إلى رفح، والبطولة موجودة في كل مكان، ومحافظاتها تتسابق على البطولة في كل مشهد.

وأشار إلى ما يروج له الأمريكان والصهاينة في المنطقة إلى أن التصعيد في الضفة سيجر إلى صراع كبير وسيخسر فيه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يجب أن توضع قضية شعبنا على طاولة العالم أنه تحت الاحتلال، ولا يوجد طريقة لذلك أفضل من المقاومة.

وفي السياق، دعا السلطة الفلسطينية إلى استخدام العمل الدبلوماسي والقانوني ضد الاحتلال والتحرك في المحافل الدولية والجنائية الدولية لمحاصرة الاحتلال وكشف عورته وإساءة وجهه، رافضًا اللهث وراء المفاوضات.

ولفت العاروري إلى أن الظرف الدولي مواتٍ جدًا لتحقيق إنجاز على صعيد القضية الفلسطينية بالمقاومة، ويجب أن تضع قضيتنا كما يجب أن تكون، وعلى العالم أن يدرك أن شعبنا يستحق.

وحذر الاحتلال من المضي في مخططاته، مؤكدًا أن كل قيادة متطرفة تستخف بشعبنا وتستعد للعدوان على شعبنا ومقدساته، كان مصيرها الهزيمة، ونحن على موعد قريب مع النصر بالجهاد والمقاومة.