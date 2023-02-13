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حماس تنعى الشهيد أمير بسطامي من نابلس

13 شباط / فبراير 2023 12:51

الشهيد أمير بسطامي
الشهيد أمير بسطامي

نابلس - وكالة الرأي :

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد أمير بسطامي (22عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوّات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس فجر اليوم، عقب عملية اقتحام المدينة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن عمليات القتل والملاحقة واعتقال المجاهدين لن توقف المقاومة، بل ستزيدها إصراراً على المضي قدماً في الدفاع عن شعبنا ومقدساته بكل قوّة وبسالة.

ودعت الحركة أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وجرائمه، انتصاراً لحقوقنا الوطنية، ودفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع حملات التهويد والتدنيس.

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