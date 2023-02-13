خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع توالياً

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

يواصل القيادي خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة في جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ9 توالياً، رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجزه الاحتلال في مركز تحقيق (الجلمة).

ومددت محكمة الاحتلال في "سالم"، اليوم، اعتقال الشيخ عدنان، حتى يوم الأحد المقبل، علماً أن قوات الاحتلال اعادت اعتقاله في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

وتعرض الأسير عدنان للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.