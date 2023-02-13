وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: قرارات "بن غفير" خطيرة ويتحمل الاحتلال مسؤوليتها وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يعلنون الإضراب عن الطعام أول رمضان المقبل وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية والإسلامية بالضفة تدعو للتصدي لإرهاب المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يوسع عمليات الهدم والتدمير في القدس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تطلق خدمة إلكترونية جديدة للموظفين العسكريين وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم قسم 16 في سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي وكالة الرأي الفلسطينية "الإذاعة" تقف شامخة في وجه هدير المنصات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع توالياً

13 شباط / فبراير 2023 05:33

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

يواصل القيادي خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة في جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ9 توالياً، رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجزه الاحتلال في مركز تحقيق (الجلمة).

ومددت محكمة الاحتلال في "سالم"، اليوم، اعتقال الشيخ عدنان، حتى يوم الأحد المقبل، علماً أن قوات الاحتلال اعادت اعتقاله في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

وتعرض الأسير عدنان للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟