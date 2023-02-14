أسباب بطء زيادة الوزن عند الأطفال الرضع.. منها قلة التغذية

لا يكتسب كل الأطفال الرضع وزنًا سريعًا، وتتساءل الأمهات عن سبب عدم اكتساب الطفل الرضيع وزناَ وهل زيادة الوزن البطيئة عند الأطفال حديثي الولادة أمرًا طبيعيًا، وفى هذا التقرير نتعرف سبب حدوث ضعف في زيادة الوزن عند الأطفال حديثى الولادة، بحسب موقع "Health".



أسباب بطء زيادة الوزن عند الأطفال الرضع

إن المولود الذي يتمتع بصحة جيدة قد يكتسب الوزن ببطء بسبب نمط نموه الفردي والمختلف عن غيره في حالات أخرى، هناك مشكلة قد تكون واضحة.

1. قلة التغذية المنتظمة

يوصى بإرضاع الأطفال، وخاصة من تقل أعمارهم عن شهر واحد ، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم على الأقل.

2. لا يلتصق طفلك بشكل صحيح أثناء الرضاعة الطبيعية

أثناء الرضاعة الطبيعية، إذا كان طفلك لا يلتقم الثدى بالطريقة الصحيحة، فهذا يعني أن المرفق غير مناسب.

3. عدم الراحة أثناء الرضاعة الطبيعية

إذا كان طفلك يعاني من أي شكل من أشكال عدم الراحة أثناء جلسة الرضاعة الطبيعية، فقد يصاب الطفل بنفور منه.

4. تأخير بدء إنتاج لبن الرضاعة الطبيعية

يلعب النظام الغذائي أثناء الرضاعة الطبيعية دورًا مهمًا في التأكد من صحتك وصحة طفلك.

يمكن أن يكون أيضًا أحد الأسباب التي تجعلك تواجه تأخيرًا في بدء إنتاج حليب الرضاعة الطبيعية من الواضح أن هذا يؤثر على مدى جودة تغذية الطفل عند الحاجة.

5. جلسات قصيرة للرضاعة الطبيعية

يمكن أن تؤدي جلسات الرضاعة الطبيعية القصيرة إلى فقدان العناصر الغذائية المهمة، لذا تأكدي من استمرار جلسة الرضاعة الطبيعية لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ما مقدار الوزن الذي يجب أن يكتسبه الأطفال؟

تريد جميع الأمهات معرفة أن أطفالهن ينمو بشكل طبيعي. إحدى الطرق التي يجب التأكد منها هي مقارنة زيادة وزن طفلك بمتوسط زيادة وزن الأطفال حديثي الولادة في سنه.

يتفاوت متوسط النمو بين الأطفال البنات والأولاد والأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو اصطناعية ، ومجموعات عرقية مختلفة ، والوقت الذي حدثت فيه الزيادة ، وعمر الطفل.



عندما ينمو الطفل بشكل صحيح ، تشير مخططات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن توقع زيادة الوزن من 30 إلى 40 جرامًا يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى يتباطأ هذا إلى متوسط معدل نمو يبلغ 20 جرامًا يوميًا بعد ثلاثة إلى ستة أشهر.

ماذا يحدث إذا كان طفلك يعاني من ضعف في زيادة الوزن؟

إذا كان كل شيء آخر على ما يرام ولا يزال طفلك لا يكتسب وزنًا بالمعدل الموصى به، فقد يوصي الأطباء بالتغذية الاصطناعية.

إذا كان طفلك حديث الولادة غير قادر على تناول ما يكفي من حليب الأم أو اللبن الصناعي ، فقد يزداد عدد السعرات الحرارية في وجبته من خلال وسائل أخرى.



إذا كانت هناك مشكلات صحية إضافية تتسبب في بطء نمو طفلك ، فسيعمل أحد المتخصصين على الفور لتحديد التشخيص وتزويد طفلك بالعلاج المناسب. لذا ، تأكد من استشارة طبيب الأطفال.