وكالة الرأي الفلسطينية أكبر مزرعة لوحيد القرن في جنوب إفريقيا ستباع في مزاد وكالة الرأي الفلسطينية فشل سرقة حاول تدبيرها سنجاب في ضواحي موسكو وكالة الرأي الفلسطينية "الورد الأسود".. يتغير لونه اذا تغيرت تربته! وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والآثار": اكتشاف تابوت رصاصي بالمقبرة الرومانية وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد 11 نقطة في الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" يٌكرم 17 نزيلًا من حفظة "القرآن" وأجزاء منه وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية ردًا على إجراءات "بن غفير"..الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية غاكبو يسجل أول أهدافه في فوز ليفربول على إيفرتون
أخبار » الأسرة و المجتمع

طبيب يكشف أخطر الأطعمة للأسنان

14 شباط / فبراير 2023 08:29

طبيب يكشف أخطر الأطعمة للأسنان
طبيب يكشف أخطر الأطعمة للأسنان

أعلن طبيب الأسنان رومان كوروليوف، أن أخطر المواد الغذائية للأسنان هي الحلويات والنبيذ الأبيض والمشروبات الغازية.

ويقول الطبيب في حديث لـ gazeta.ru: "يتصدر السكر قائمة المواد الضارة للأسنان. لأن الحلويات تلحق الضرر بمينا الأسنان وتسبب التسوس. كما أن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم تحول السكر إلى حمض، يدمر بنية الأسنان".

طبيب أسنان يكشف زيف أساطير شائعة عن الأسنان
ووفقا له، لذلك ينصح أطباء الأسنان دائما بالتقليل من تناول الشوكولاتة والمشروبات الغازية المحلاة والتقليل من استخدام السكر في تحلية الشاي والقهوة وغيرها. وفي حالة عدم القدرة على التخلي عن هذه المواد ، يجب شطف تجويف الفم بالماء بعد تناولها أو استخدام الخيط في تنظيف الأسنان. كما ان تنظيف الأسنان بصورة دورية منتظمة يحمي من مضار السكر.

ويقول: "إذا أراد الشخص تناول النبيذ الأحمر، فعليه تنظيف أسنانه قبل ذلك، لكي لا يلتصق السكر بالتراكمات الموجودة على المينا".

ويضيف، المنتج الثاني المضر للأسنان هو النبيذ الأبيض.

ويقول: "يمكن أن يسبب النبيذ الأبيض تشققات مجهرية في الأسنان. لأنه يحتوي على أحماض تزيد من حساسية مينا الأسنان لتقلبات درجات الحرارة".

ويضيف، المواد الأخرى التي تلحق الضرر بالأسنان هي الأطعمة والمشروبات الحامضية. لأنه عند تناول هذه المواد ولمشروبات بصورة دورية منتظمة تسبب تآكل نسيج الأسنان.

ويقول: "يمكن أن تلحق الضرر بمينا الأسنان، بالإضافة إلى أنها تسبب تغير لون الأسنان واللسان، لأنها تحتوي على أصباغ وأحماض- الماليك والليمون والأورثوفوسفوريك وغيرها".

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟