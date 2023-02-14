طبيب يكشف أخطر الأطعمة للأسنان

أعلن طبيب الأسنان رومان كوروليوف، أن أخطر المواد الغذائية للأسنان هي الحلويات والنبيذ الأبيض والمشروبات الغازية.

ويقول الطبيب في حديث لـ gazeta.ru: "يتصدر السكر قائمة المواد الضارة للأسنان. لأن الحلويات تلحق الضرر بمينا الأسنان وتسبب التسوس. كما أن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم تحول السكر إلى حمض، يدمر بنية الأسنان".

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ووفقا له، لذلك ينصح أطباء الأسنان دائما بالتقليل من تناول الشوكولاتة والمشروبات الغازية المحلاة والتقليل من استخدام السكر في تحلية الشاي والقهوة وغيرها. وفي حالة عدم القدرة على التخلي عن هذه المواد ، يجب شطف تجويف الفم بالماء بعد تناولها أو استخدام الخيط في تنظيف الأسنان. كما ان تنظيف الأسنان بصورة دورية منتظمة يحمي من مضار السكر.

ويقول: "إذا أراد الشخص تناول النبيذ الأحمر، فعليه تنظيف أسنانه قبل ذلك، لكي لا يلتصق السكر بالتراكمات الموجودة على المينا".

ويضيف، المنتج الثاني المضر للأسنان هو النبيذ الأبيض.

ويقول: "يمكن أن يسبب النبيذ الأبيض تشققات مجهرية في الأسنان. لأنه يحتوي على أحماض تزيد من حساسية مينا الأسنان لتقلبات درجات الحرارة".

ويضيف، المواد الأخرى التي تلحق الضرر بالأسنان هي الأطعمة والمشروبات الحامضية. لأنه عند تناول هذه المواد ولمشروبات بصورة دورية منتظمة تسبب تآكل نسيج الأسنان.

ويقول: "يمكن أن تلحق الضرر بمينا الأسنان، بالإضافة إلى أنها تسبب تغير لون الأسنان واللسان، لأنها تحتوي على أصباغ وأحماض- الماليك والليمون والأورثوفوسفوريك وغيرها".