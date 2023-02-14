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الاحتلال يعتقل 17 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

14 شباط / فبراير 2023 08:37

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 مواطنا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عيسى محمد أبو قبيطة من بلدة يطا، وأحمد خضر زماعرة، ويوسف محمد زماعرة، وعبد الله إياد البو، ومحمد ملحم من بلدة حلحول، وحسن كمال وريدات من بلدة الظاهرية.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: مهند الكعبي من مخيم عسكر الجديد، وحسن تفاحة من منطقة الضاحية، وعماد البظ من شارع عصيرة، وباسل حمامي من منطقة المخفية في المدينة.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، وهم: إبراهيم زهور، ومحمد مطرية، وتوفيق البواب.

وفي شمال أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين تيّم محمد ابراهيم عشيات، وسيف محمود عبد الله مغالسة، وكلاهما يبلغ من العمر 16 عاما، من قرية العوجا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي مصطفى إبراهيم عبيد بعد مداهمة منزله في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.

أما في جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نصر محمد عباس، من بلدة الزبابدة.

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