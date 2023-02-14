حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 9 مواطنين خلال اقتحامها لعدة مدن ومناطق في الضفة والقدس.

ففي نابلس اعتقل الاحتلال مهند الكعبي من مخيم عسكر الجديد، وحسن تفاحة من منطقة الضاحية، وعماد البظ من شارع عصيرة، وباسل حمامي من منطقة المخفية في المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي جنين اعقل الاحتلال المواطن نصر محمد عباس بعد اقتحام بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين ومداهمة منزل ذويه.

وفي البيرة، اعتقل الاحتلال توفيق البواب، ومحمد مطرية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كذلك تم اعتقال عبدالله البو من حلحول، وعيسى أبو قنيطة من يطا في الخليل، ومن القدس اعتقل الاحتلال الشاب مصطفى أبو عبيد بعد مداهمة منزله.