وكالة الرأي الفلسطينية فشل سرقة حاول تدبيرها سنجاب في ضواحي موسكو وكالة الرأي الفلسطينية "الورد الأسود".. يتغير لونه اذا تغيرت تربته! وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة والآثار": اكتشاف تابوت رصاصي بالمقبرة الرومانية وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد 11 نقطة في الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" يٌكرم 17 نزيلًا من حفظة "القرآن" وأجزاء منه وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية ردًا على إجراءات "بن غفير"..الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية غاكبو يسجل أول أهدافه في فوز ليفربول على إيفرتون وكالة الرأي الفلسطينية اليويفا يعتذر لليفربول عن فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة والقدس

14 شباط / فبراير 2023 08:37

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 9 مواطنين خلال اقتحامها لعدة مدن ومناطق في الضفة والقدس.

ففي نابلس اعتقل الاحتلال مهند الكعبي من مخيم عسكر الجديد، وحسن تفاحة من منطقة الضاحية، وعماد البظ من شارع عصيرة، وباسل حمامي من منطقة المخفية في المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي جنين اعقل الاحتلال المواطن نصر محمد عباس بعد اقتحام بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين ومداهمة منزل ذويه.

وفي البيرة، اعتقل الاحتلال توفيق البواب، ومحمد مطرية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كذلك تم اعتقال عبدالله البو من حلحول، وعيسى أبو قنيطة من يطا في الخليل، ومن القدس اعتقل الاحتلال الشاب مصطفى أبو عبيد بعد مداهمة منزله.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟