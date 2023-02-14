ردًا على إجراءات "بن غفير"..الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية

غزة – وكالة الرأي:

شرع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية بدءا من سجن "نفحة" ردًا على إجراءات ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير بحق الأسرى والتي كان آخرها تحديد وقت للاستحمام وتقليص كمية المياه للأسرى في سجني "نفحة وجلبوع".

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الخطوات تتمثل في إغلاق الأقسام وتعطيل كافة مناحي داخل السجن، بالإضافة إلى ارتداء ملابس الأسرى الخاصة، وعرقلة إجراء الفحص الأمني للغرف.

وذكرت الوزارة، أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج وطني متكامل أعدته الحركة الأسيرة، ويتم تنفيذه عبر لجنة الطوارئ العليا بشكل موحد، وستصل ذروتها مع مطلع شهر رمضان المبارك، مشيرةُ إلى أن هذه الخطوات ستمتد خلال الأيام المقبلة لتعم أكبر عدد من السجون.