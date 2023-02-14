مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال 3 أتراك من باحاته

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المتطرف يهودا غليك مع 153 مستوطنا اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاتين وشاباً من الأتراك، أثناء تواجدهم في باحات "الأقصى".

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، وتستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.