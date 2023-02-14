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فشل سرقة حاول تدبيرها سنجاب في ضواحي موسكو

14 شباط / فبراير 2023 09:26

فشل سرقة حاول تدبيرها سنجاب في ضواحي موسكو
فشل سرقة حاول تدبيرها سنجاب في ضواحي موسكو

تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي سرقة نظّمها سنجاب في أحد منازل ضواحي موسكو.

وتسببت محاولة أحد القوارض سحب خيار صنوبر (رأس صنوبر) عبر نافذة المنزل ليأكل ما فيه من قلوب صنوبر ضجة كبيرة لدى مستخدمي الإنترنت.

وقال صاحب الفيديو وهو من إحدى مناطق محافظة موسكو إن سنجابا صعد إلى نافذة منزل خاص لسرقة الخيار إياه. وحاول هذا الحيوان الذي وقع تحت مرأى كاميرا جاهدا أن يسحب الخيار من خلال النافذة المفتوحة نصف فتحة، لكنه فشل في ذلك.

وقد تعرض صاحب الفيديو لموجة من الإدانة من قبل مستخدمي الإنترنت الذين قالوا إنه كان يجب فتح النافذة وفسح المجال للسنجاب كي يستمتع بأكل قلوب الصنوبر ولا يترك الحيوان جائعا! كان عليه أن يساعده".

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