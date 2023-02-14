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أكبر مزرعة لوحيد القرن في جنوب إفريقيا ستباع في مزاد

14 شباط / فبراير 2023 09:37

أكبر مزرعة لوحيد القرن في جنوب إفريقيا ستباع في مزاد
أكبر مزرعة لوحيد القرن في جنوب إفريقيا ستباع في مزاد

-أعلن صاحب مزرعة ضخمة في جنوب إفريقيا لحماية وحيد القرن، هي الأكبر في العالم، أن مزاداً لبيعها يقام في نيسان/أبريل، وأوضح في تصريح أدلى به الاثنين أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف تربية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.


وتضم "بلاتينوم راينو" نحو ألفين من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي، وتؤكد المزرعة التي تبلغ مساحتها 8500 هكتار وتقع في شمال غرب جنوب إفريقيا، أنها "الأكبر من نوعها في العالم".


وقال مؤسس شركة "بلاتينوم" جون هيوم البالغ 81 عاماً لوكالة فرانس برس إن "تربية وحيد القرن مكلفة"، مضيفا أنه يربي وحيد القرن "منذ 30 عاما من دون ربح".


وتضم جنوب إفريقيا نحو 80 في المئة من مجمل عدد حيوانات وحيد القرن في العالم، لكنّ الصيد الجائر تسبب في القضاء على الكثير منها رغم جهود الحماية المتزايدة التي تبذلها المحميات الخاصة والمتنزهات الوطنية والإقليمية على السواء.


وأعلنت الحكومة هذا الشهر أن 448 من حيوانات وحيد القرن قُتلت في كل أنحاء جنوب إفريقيا العام الفائت، أي أقل بثلاثة بالمقارنة مع عام 2021، إذ بات الصيد الجائر يتركز في المتنزهات الإقليمية والمحميات الخاصة بدلاً من المتنزهات الوطنية الكبيرة الخاضعة للمراقبة الشديدة.


ويشكّل الكيراتين الصلب المكوّن الرئيسي لقرون هذه الحيوانات، وهو المادة نفسها الموجودة في أظافر الإنسان، لكنها مطلوبة بشدة في الأسواق السوداء إذ تُستخدم في الأدوية التقليدية في دول آسيوية كالصين وفيتنام، حيث يعتقد أنها تعالج السرطان وأمراضاً أخرى.


وقال هيوم إنه يبحث عن مشترٍ "لديه شغف بالحفاظ على وحيد القرن والإمكانات لتأمين استمرار مشروع تربية" هذه الحيوانات.

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