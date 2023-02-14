الاحتلال استخدم "الذكاء الاصطناعي" خلال حرب 2021 على غزة

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

كشفت وحدة " الاستخبارات الإسرائيلية 8200" عن استخدامها لتقنية الذكاء الاصطناعي خلال الحرب على قطاع غزة في شهر مايو عام 2021.

ونقلت القناة 14 العبرية، عن قائد مركز الذكاء الاصطناعي في الوحدة أنه تم بناء نظام يعرف كيفية العثور على الأشخاص "الخطرين" بناءً على مدخلات من قائمة الأشخاص الذين تم ادخالهم في النظام.

وأوضح أن النظام يقوم بهذه العملية في ثوانٍ، حيث كانت في الماضي تستغرق مئات الباحثين وعدة أسابيع لإنجازها.

وزعم أنه في الحرب على غزة عام 2021 تم استخدام النظام للتعرف على قادة فرق الصواريخ التابعة لحماس، ونشطاء مضادات الدبابات في الحركة في غزة بهدف اغتيالهم.

كما لفت المسؤول الأمني إلى أن أدوات علم البيانات والذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الوحدة تزيد بشكل كبير من قدرتها على إحباط العمليات الفلسطينية.