"حماس" ترحّب بمخرجات مؤتمر القدس في القاهرة

غزة – وكالة الرأي:

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمخرجات البيان الختامي لـ "مؤتمر القدس صمود وتنمية" الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المخرجات تعكس إدراكا بأهمية ومكانة المدينة المقدّسة، وبخطورة مخططات الاحتلال الصهيوني ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية ضدّها، وبوجوب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها، لاسيّما المتعلق بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وثمنت كلمات ومواقف الدول العربية الشقيقة في المؤتمر؛ داعيةً لترجمة مخرجات المؤتمر وبيانه الختامي إلى خطواتٍ وأفعالٍ عملية وملموسة تجاه حماية المدينة المقدسة من عبث الصهاينة، الذين لم يتوقفوا عن محاولاتهم الخبيثة لتهويدها وتغيير وطمس معالمها التاريخية وفرض وقائع خطيرة على الأرض.

كما دعت الحركة، لضرورة تبني خطّة عاجلة تعزّز صمود أهلنا في مدينة القدس وعموم فلسطين المحتلة، الذين ينوبون عن الأمَّة قاطبة في الدفاع عن القدس والأقصى، حتى التحرير والعودة وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.