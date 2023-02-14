الاحتلال يهدم أربعة منازل في عكا

عكا المحتلة - وكالة الرأي:

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أربعة منازل في مدينة عكا في أراضي عام 1948.

وذكر موقع "عرب 48"، نقلا عن شهود عيان، أن جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، بتعزيزات عسكرية، هدمت منازل أربع عائلات فلسطينية في مدينة عكا، يسكنها ما يزيد عن عشرين نفرا، وهي مقامة منذ أكثر من 70 عاما، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأوضح أن المنازل الأربعة تعود لعائلات نظمي أبو عيش، ونبيل أبو عيش، وأحمد أبو عيش، وإيفا أبو عيش، إلى جانب تل نابليون، شرق عكا.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب منه ووفرت الحماية للجرافات والآليات، خلال تنفيذها هدم المنازل.