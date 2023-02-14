شهيدان متأثران بإصابتهما في طوباس والخليل

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء عن استشهاد فتى وشاب متأثرين بجراح اصيبا بها في كلاً من طوباس والخليل، في أوقات مختلفة.

وأفادت الصحة في تصريح لها، باستشهاد الطفل محمود ماجد محمد العايدي ( ١٧ عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فجر اليوم في مخيم الفارعة بطوباس.

كذلك أفادت باستشهاد الشاب هارون رسمي يوسف أبو عرام ( ٢٥ عاماً )، متأثراً بإصابته قبل عامين، برصاص الاحتلال الحي في مسافر يطا.

وذكرت أن إصابة الشاب أبو عرام أدت لشلل رباعي، وانغلاق في شرايين الساق ما أدى لبترها، إضافة للتسبب بتقرحات حادة في الظهر والحوض، والتهابات حادة في الرئتين.

وفيما يتعلق بالشهيد الفتى العايدي، ذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة فجرا وانتشرت في كافة أرجائه، وحاصرت منزل أحد المواطنين.

ودارت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب العايدي برصاصة في رأسه نقل للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.

وباستشهاد الفتى العايدي والشاب أبو عرام، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 49 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.