تبرعوا بالمال والذهب والدم.."حملة فلسطين معكم"رسالة إنسانية من شعب مكلوم لمتضرري الزلازل

اسطنبول - وكالة الرأي:

الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، لم تحل دون المسارعة في مد يد العون لأخوتهم المسلمين في كل مكان، والتي كان آخرها إطلاق حملة إغاثية لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

فلسطين معكم، عنوان الحملة التي أعلن عن انطلاقها من قبل جمعيات ومنظمات فلسطينية، وأخرى مبادرات شعبية، أظهرت عطاء سخياً وتجسيداً لمعاني الأخوة والتضامن مع البلدين المتضررين.

الشعب الفلسطيني وفي ظل توارد الأنباء عن ارتفاع عدد الضحايا والمنكوبين، سارع الى إطلاق حملات إغاثية واسعة النطاق، لإيصال المساعدات بأقرب وقت ممكن إلى تركيا وسوريا، فكان انطلاق قافلة مساعدات تضم 10 شاحنات الى المناطق التي تعاني من تبعات الزلزال المدمر.

الانطلاق بهذه القافلة الخيرية، دشن مؤتمر صحفي شارك فيه عشرات الشخصيات الفلسطينية والتركية، وعلى رأسهم رئيس لجنة القدس في البرلماني التركي حسن توران.

منسق عام حملة فلسطين معكم محمد مشينش، أعلن عن سلسلة من الخطوات القادمة ضمن حملة فلسطين معكم، مؤكداً أن هذا العمل تعبير فلسطيني معنوي تجاه الشعب التركي الذي وقف على الدوام مع قضيتنا الفلسطينية.

مشينش أضاف أن "حملة فلسطين منكم" انطلقت مع اليوم الأول للزلزال، حيث تم إطلاق قافلة إغاثة بقيمة 3 مليون ليرة، إضافة لإطلاق مشاريع كبيرة في الأيام المقبلة اسناداً للشعب التركي والسوري.

رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية حسن توران أشاد في كلمة له خلال مؤتمر انطلاق القافلة بالجهد الفلسطيني المميز في أزمة الزلزال الكبير، حيث تمثل هذه المساعدات للشعب التركي الشيء الكبير، فهي تأت من شعب مكلوم، "رغم حاجته تذكر شعبنا التركي".

توران قدم شكره العميق لجهود الشعب الفلسطيني والعرب على ما قدموه في تلك الازمة.

وقال": رأينا صلاة الغائب في المسجد الأقصى، والصلوات في كل مساجد فلسطين، وغزة والقدس التي كان تضج بالدعاء للشهداء والمصابين، ورأينا حملات التبرعات، والتضامن".

توران أكد أن " هذه الشاحنات لا تحمل فقط مساعدات أهل القدس وفلسطين، إنها تحمل تضامن عظيم وتحمل حب القدس لنا".

محمد أبو طاقية المتحدث باسم الحملة، قال إن هذه القافلة سيتم تسليمها لمراكز افاد القريبة من مناطق الزلزال ليتم توزيعها على النحو الافضل.

أبو طاقية أضاف أن نحو 3 شاحنات من القافلة ستواصل طريقها الى شمال سوريا لإغاثة المتضررين هناك.