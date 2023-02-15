وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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15 شباط / فبراير 2023 08:23
غزة – وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.42 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.82 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.70 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.11 شيكل
إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي
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