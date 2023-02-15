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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

15 شباط / فبراير 2023 08:23

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

غزةوكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.42 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.82 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.70 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.11 شيكل

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