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علماء روس يبتكرون مادة لتخزين الطاقة الحرارية

15 شباط / فبراير 2023 08:49

علماء روس يبتكرون مادة لتخزين الطاقة الحرارية
علماء روس يبتكرون مادة لتخزين الطاقة الحرارية

ابتكر علماء معهد الحفز التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مادة مركبة لتخزين الطاقة الحرارية، يمكن استخدامها في مناطق المناخ المعتدل.

ويشير المكتب الإعلامي للمعهد، إلى أنه يمكن استخدام الأجهزة التي تستعمل هذه المادة المركبة مستقبلا في أجهزة امتصاص الحرارة وتخزينها لتدفئة الغرف في المناطق ذات المناخ المعتدل البرودة.

و تصنع المادة المركبة على أساس الفرميكوليت vermiculite المعدني المعدل بإضافات مشتتة للغاية من أكسيد الألومنيوم وملح كلوريد الليثيوم. ويستخدم الميثانول كسائل عامل.

وتتكون الأجهزة من مفاعل مع مادة ماصة وخزانين مليئين بالسائل العامل- مكثِّف ومبخِّر. و لتخزين الطاقة تجفف المادة الماصة أثناء النهار، على سبيل المثال، تحت الشمس. وللحصول على الحرارة، يتم توصيل المفاعل مع المادة الماصة الجافة بالمبخر لاستقبال أبخرة السائل العامل. وخلال عملية امتصاص الأبخرة، تتحرر الحرارة المخزنة، التي يمكن استخدامها لتدفئة الغرفة ليلا. وقد تمكن العلماء من تسريع عملية تخزين الحرارة اعتمادا على ظروف العملية بمقدار 2-12 مرة بإضافة جزيئات شديدة التشتت من أكسيد الالومنيوم إلى سطح الفرميكوليت المعدني.

والفيرميكوليت (Vermiculite) هو معدن طبيعي، يتمدد عند تعرضه للحرارة. وعند تسخينه تظهر فيه مسام كثيرة مقاسها اكبر بـ 2-12 مرة من المواد الماصة التقليدية مثل هلام السيليكا، ما يجعله مادة ممتازة لتخزين الحرارة الممتصة.

المصدر: تاس

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