تخريج 1360 من حفظة القرآن الكريم في غزة

غزة – وكالة الرأي:

خرّجت دار القرآن الكريمة والسنة في قطاع غزة، 1360 حافظا وحافظة من الطلبة الجدد الذين أتموا حفظ كتاب الله في عام 2022، بينهم أطفال صغار ومسنين ضمن مخيمات "المتميزين 2" خلال حفل أقيم بالجامعة الإسلامية في غزة.

وقال مدير عام دار القرآن الكريم والسنة د. بلال عماد: "اليوم نتوج هذه الإنجازات والجهود على مدار عام كامل وهو يوم ثمرة وتكريم لأهل القرآن"، مرجعا الفضل إلى الله على هذا التوفيق.

وأضاف عماد: "أنه بهذا الفوج الجديد من حفظة كتاب الله نسعى لتوجيه بوصلة المسلمين نحو غزة العزة صاحبة الوجه القرآني وصفوة الحفاظ".

وتابع: "نقول للأمة إننا بالقرآن أقوى من قوى الشرق التي تتربص بالجيل المبارك، ونعكف على إعداد جيل النصر والتحرير لأقصانا ولأراضينا المحتلة".