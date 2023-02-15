10 أسباب تجعلك تضيف المشروم لنظامك الغذائى اليومي

على الرغم من أن المشروم عبارة عن فطريات، إلا أن معظمنا لا يزال يدخلها في وجباته الغذائية، بدون إضافة الكثير من الدهون أو السعرات الحرارية أو الصوديوم، يوفر المشروم مزايا صحية عديدة فهو غنى بالعناصر الغذائية، وإليك فوائد المشروم في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



فيما يلي الفوائد العديدة لتناول المشروم:



1. وفيرة في مضادات الأكسدة



تساعد مضادات الأكسدة في الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان وأمراض القلب، كما أنها تقوي جهاز المناعة لديك وتحميك من الأضرار المرتبطة بالشيخوخة، السيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة المتوفرة بكثرة في عيش الغراب.

2. مصدر جيد لفيتامين د



من بين المصادر غير الحيوانية القليلة لفيتامين (د)، يحتوي المشروم على تركيز أعلى من فيتامين (د) عندما ينمو ويتعرض للأشعة فوق البنفسجية ، سواء من أشعة الشمس أو مصباح الأشعة فوق البنفسجية في الواقع ، يمكنك القيام بذلك في المنزل عن طريق ترك الفطر في الشمس لمدة 15 إلى 120 دقيقة؛ تشير الدراسات إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن ينتج مستويات فيتامين د 2 تصل إلى 10 ميكروجرام لكل 100 جرام من الوزن الطازج.

3. لصحة القلب



على وجه الخصوص بالنسبة للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد ثبت أن المشروم يمتلك بعض الخصائص العلاجية التي قد تساعد في تقليل الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على مغذيات ومواد نباتية يمكن أن تساعد في منع الخلايا من الالتصاق بجدران الأوعية الدموية وتراكم اللويحات، وهذا بدوره يعزز ضغط الدم والدورة الدموية ، مما يحمي القلب بدوره.

4. يعزز صحة القناة الهضمية



يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

5. يعزز صحة الدماغ



نرغب جميعًا في التقدم في العمر جيدًا ، ولكن وفقًا لجمعية ألزهايمر، يعاني 12 إلى 18 % من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر من ضعف إدراكي خفيف (MCI)، وهو مرض يمكن أن يكون في بعض الأحيان مقدمة لمرض الزهايمر ويؤثر على الذاكرة وقدرات التفكير والحكم، يحتاج الدماغ المتقدم في السن إلى نظام غذائي متوازن ، ويمكن أن يكون المشروم جزءًا من ذلك.

6. يساعد في إنقاص الوزن



يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون ، في عيش الغراب.

7. لصحة الشعر والبشرة



عيش الغراب وفير في النحاس وهو معدن مهم لصحة الشعر، تناول الأطعمة الغنية بالنحاس، مثل المشروم يساعد الجلد على إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة الشابة والمشرقة.

8. يقوي المناعة



يوجد نوع من الألياف يعرف باسم بيتا جلوكان ، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة ، وفير في عيش الغراب، نظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة ، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

9. خصائص مضادة للالتهابات



تم العثور على بيتا جلوكان، وهي مواد مفيدة ذات خصائص مضادة للالتهابات، في المشروم، تم التحقيق في إمكانات بيتا جلوكان لمنع أو علاج حالات مثل مرض السكري وأمراض القلب والأورام الخبيثة الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف خصائص مضادة للالتهابات في المشروم للمساعدة في تقليل الألم والتصلب والوذمة.

10. مفيد للصحة النفسية



فيتامين ب 6 الموجود في المشروم مفيد في الحفاظ على صحة وظائف المخ، وهي تشمل أيضًا السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في التحكم في المزاج والجوع والنوم والمزاج، بالإضافة إلى التربتوفان، وهو حمض أميني ضروري لوظيفة الدماغ الصحية.