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سحابة "شديدة السمية" بسبب حريق في مكب للنفايات في بنما

15 شباط / فبراير 2023 09:36

سحابة "شديدة السمية" بسبب حريق في مكب للنفايات في بنما
سحابة

أدى حريق هائل في أكبر مكب للنفايات في بنما إلى تشكل سحابة من الدخان "شديدة السمية" فوق مناطق مأهولة بالقرب من العاصمة، حسبما ذكر رجال الإطفاء الثلاثاء.


واندلع الحريق مساء الاثنين في مكب النفايات سيرو باتاكون في ضواحي العاصمة بنما.


وقال إدواردو إسكوبار المسؤول في إدارة الإطفاء لقناة تيليمترو التلفزيونية إن إطفاء الحريق "قد يستغرق نحو أسبوع". 

واضاف أن سحابة الدخان التي يمكن رؤيتها من مواقع عدة في العاصمة "شديدة السمية" وتتحرك مع الرياح "لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال الدخان".


وأقيم مكب سيرو باتاكون المفتوح في 1986 ويستقبل أكثر من نصف نفايات البلاد بأكملها. 

ويتجول فيها مئات الأشخاص يوميا بحثا عن معادن أو زجاج لإعادة بيعه.وهو يقع بالقرب من حي عشوائي.


وقالت شركة "أورباليا" مالكة امتياز المكب في بيان إنه "من بين الفرضيات العديدة التي يجب التحقيق فيها وجود أياد إجرامية".

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