طب الطوارئ بالصحة يناقش أولويات عمل أقسام الطوارئ

غزة- وكالة الرأي

نظمت دائرة طب الطوارئ في الإدارة العامة للمستشفيات لقاًء للجنة المكلفة بإعداد وتحديث السياسات والبروتوكولات الموحدة لأقسام الطوارئ، وذلك ضمن البرامج التشغيلية للعام الحالي 2023.

جاء ذلك، بحضور الخبير الدولي في طب الطوارئ من الصليب الأحمر للاستفادة والاسترشاد بالتجارب الخارجية في صياغة واعداد سياسات وبروتوكولات اقسام الطوارئ.

وناقشت اللجنة عدة محاور خلال اللقاء أبرزها الاتفاق على صياغة عدد محدد من السياسات والبروتوكولات ذات الأولوية الناظمة لعمل أقسام الطوارئ والتدريب عليها بهدف تجويد الخدمة المقدمة للمرضى في أقسام الطوارئ.

وشارك في اللجنة عدد من استشاري طب الطوارئ وممثلين عن الإدارة العامة للتمريض ودائرة التخطيط في الإدارة العامة للمستشفيات.