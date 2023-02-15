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بهدف توسيع محطة توليد الكهرباء

التشريعي يعقد جلسة استماع لنائب رئيس متابعة العمل الحكومي

15 شباط / فبراير 2023 12:06

التشريعي يعقد جلسة استماع لنائب رئيس متابعة العمل الحكومي
التشريعي يعقد جلسة استماع لنائب رئيس متابعة العمل الحكومي

غزة - وكالة الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي جلسة استماع لنائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد جواد الفرا، ووفد مرافق من وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة، للاطلاع على عمل لجنة خبراء استملاك الأراضي المجاورة لمحطة توليد الكهرباء، وإجراءات لجنة متابعة العمل الحكومي لتعويض المواطنين المالكين، وذلك بهدف توسيع محطة توليد الكهرباء.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. مروان أبو راس، وأعضاؤها النائب د. سالم سلامة، والنائب م. إسماعيل الاشقر، والنائب يونس أبو دقة.

وأكد رئيس لجنة الداخلية د. مروان أبو راس على أهمية المشروع وحاجة القطاع له مع الأخذ بعين الاعتبار تعويض المواطنين المالكين للأراضي التي سيقام عليها المشروع وفقاً للقانون.

واستمعت اللجنة لنائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بخصوص عمل وإجراءات لجنة خبراء استملاك الأراضي المجاورة لمحطة توليد الكهرباء وتعويضات المواطنين المالكين.

وأكد الفرا أن هناك ضرورة قصوى لإقامة المشروع، وقال :" إنه مشروع استراتيجي نحن مقبلين عليه لزيادة الطاقة وبالتالي نزع الملكية لا بد منه، وبناء على ذلك اتخذنا قراراً بإعادة دراسة الموضوع من كافة جوانبه بما فيه تعويض الملاك المتضررين".

واستمعت اللجنة إلى آراء الخبراء حول توسيع محطة توليد الكهرباء وضرروه ذلك، لما يعود على المواطنين من توفير كهرباء على مدار الساعة في المستقبل القريب.

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