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قافلة "أميال من الابتسامات 41" تصل غزة عبر معبر رفح

15 شباط / فبراير 2023 12:34

جانب من وصول القافلة
جانب من وصول القافلة

غزة - وكالة الرأي:

وصلت قافلة "أميال من الابتسامات 41" إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح البري.

وتحمل القافلة مساعدات طبية لقطاع غزة في ظل نسبة العجز الكبيرة التي تعاني منها مشافي قطاع غزة في أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية.

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