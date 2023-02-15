قافلة "أميال من الابتسامات 41" تصل غزة عبر معبر رفح

غزة - وكالة الرأي:

وصلت قافلة "أميال من الابتسامات 41" إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح البري.

وتحمل القافلة مساعدات طبية لقطاع غزة في ظل نسبة العجز الكبيرة التي تعاني منها مشافي قطاع غزة في أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية.