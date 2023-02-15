العدل تبحث مع شبكة الرأي تعزز عملية التثقيف القانوني للوزارة

غزة - وكالة الرأي

بحث مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل محمد أبو بركة، آلية التعاون المشترك مع شبكة الرأي الحكومية التابعة للمكتب الإعلامي الحكومي.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل، لشبكة الرأي الحكومية التابعة للمكتب الإعلامي الحكومي. لإطلاق حملة تغريد مشتركة بين الوزارة والشبكة، وتعزيز تواجد الوزارة ضمن خطط الشبكة التدريبية وتغطيتها المستمرة لفعاليات الوزارة ونشر مواد الوزارة إعلامياً عبر منافذ الشبكة.

وترأس الوفد مدير عام الوحدة أ. محمد أبو بركة، وكان بالاستقبال مدير عام شبكة الرأي أ. إسماعيل الثوابتة الذي رحب بوحدة العلاقات الدولية بوزارة العدل مشيداً بدورها السيادي الهام كونها من أهم أركان المنظومة العدلية ويقع عليها العبء في رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من جانب قانوني.

وتم خلال اللقاء التباحث حول آلية تعزيز مشاركة الشبكة في عملية التثقيف القانوني التي أطلقتها الوزارة قبل عام.

وتحدث أبو بركة عن نشاطات الوحدة وانطلاقها نحو العالمية من خلال الرصد اليومي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإصدار بيانات شبه يومية تواكب الحدث الفلسطيني، حيث يتم نشر هذه البيانات على مواقع وصحف دولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنال مشاهدات عالية من قبل المجتمعات الغربية.

كما أشار أبو بركة لعملية التثقيف القانوني التي أطلقتها وزارة العدل والتي تهدف لتعزيز المعرفة القانونية لدى الجمهور بالحقوق والواجبات وكيفية معالجة أي نقص، وكان باكورة هذا الملف برنامج إعرف حقك عبر إذاعة الرأي والذي استضاف عدداُ من قانونيي وزارة العدل.

