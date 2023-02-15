وكالة الرأي الفلسطينية العدل تبحث مع شبكة الرأي تعزز عملية التثقيف القانوني للوزارة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة يكرم مركز هولست الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية "الحتة" يتسلم الملف الخاص بالنظام المالي القياسي للنقابات وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة أبو جعفر المنصور تفتتح دورة في"الوورد والبوربوينت" لمعلماتها وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تكرم المدراء الجدد الفائزين في المسابقات الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدين تمديد الاحتلال حبس الصحفية لمى غوشة وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" برفح تُنهي عدة خلافات مالية الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد الأضرار الزراعية جراء المنخفضات الجوية على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط معمل مواد تنظيف يُزور علامات تجارية بخانيونس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

العدل تبحث مع شبكة الرأي تعزز عملية التثقيف القانوني للوزارة

15 شباط / فبراير 2023 02:10

العدل تبحث مع شبكة الرأي تعزز عملية التثقيف القانوني للوزارة
العدل تبحث مع شبكة الرأي تعزز عملية التثقيف القانوني للوزارة

غزة - وكالة الرأي

بحث مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل محمد أبو بركة، آلية التعاون المشترك مع شبكة الرأي الحكومية التابعة للمكتب الإعلامي الحكومي.

جاء ذلك،  خلال زيارة وفد من وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل، لشبكة  الرأي الحكومية التابعة للمكتب الإعلامي الحكومي. لإطلاق حملة تغريد مشتركة بين  الوزارة والشبكة، وتعزيز تواجد الوزارة ضمن خطط الشبكة التدريبية وتغطيتها المستمرة لفعاليات الوزارة ونشر مواد الوزارة إعلامياً عبر منافذ الشبكة.

وترأس الوفد مدير عام الوحدة أ. محمد أبو بركة، وكان بالاستقبال مدير عام شبكة الرأي أ. إسماعيل الثوابتة الذي رحب بوحدة العلاقات الدولية بوزارة العدل مشيداً بدورها السيادي الهام كونها من أهم أركان المنظومة العدلية ويقع عليها العبء في رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من جانب قانوني.

وتم خلال اللقاء  التباحث حول آلية تعزيز مشاركة الشبكة في عملية التثقيف القانوني التي أطلقتها الوزارة قبل عام.

وتحدث أبو بركة عن نشاطات الوحدة وانطلاقها نحو العالمية من خلال الرصد اليومي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإصدار بيانات شبه يومية تواكب الحدث الفلسطيني، حيث يتم نشر هذه البيانات على مواقع وصحف دولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنال مشاهدات عالية من قبل المجتمعات الغربية.

كما أشار أبو بركة لعملية التثقيف القانوني التي أطلقتها وزارة العدل والتي تهدف لتعزيز المعرفة القانونية لدى الجمهور بالحقوق والواجبات وكيفية معالجة أي نقص، وكان باكورة هذا الملف برنامج إعرف حقك عبر إذاعة الرأي والذي استضاف عدداُ من قانونيي وزارة العدل.
 

العدل تبحث مع شبكة الرأي تعزز عملية التثقيف القانوني للوزارة d89ed780-cdec-44b2-b9d5-21ef99a6a099
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟