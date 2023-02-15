استشهاد أحد مجاهدي القسام جراء مرض عضال

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم، أحد مقاوميها من حي الدرج شرق غزة.
وقالت الكتائب، إن " الشهيد المجاهد بلال يوسف حميد من حي الدرج بغزة، توفي اليوم إثر مرض عضال".
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15 شباط / فبراير 2023 03:35
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