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استشهاد أحد مجاهدي القسام جراء مرض عضال

15 شباط / فبراير 2023 03:35

استشهاد أحد عناصر القسام جراء مرض عضال
استشهاد أحد عناصر القسام جراء مرض عضال

غزةوكالة الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم، أحد مقاوميها من حي الدرج شرق غزة.

وقالت الكتائب، إن " الشهيد المجاهد بلال يوسف حميد من حي الدرج بغزة، توفي اليوم إثر مرض عضال".

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