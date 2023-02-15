استشهاد أحد مجاهدي القسام جراء مرض عضال

غزة – وكالة الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم، أحد مقاوميها من حي الدرج شرق غزة.

وقالت الكتائب، إن " الشهيد المجاهد بلال يوسف حميد من حي الدرج بغزة، توفي اليوم إثر مرض عضال".