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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 104

15 شباط / فبراير 2023 03:50

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الى 104
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الى 104

تركياوكالة الرأي:

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 104، بعد انتشال جثث أربعة فلسطينيين من تحت الأنقاض، في أنطاكيا التركية.

وأعلنت سفارة فلسطين في تركيا، اليوم، وفاة أربعة فلسطينيين من عائلة موسى، إثر الزلزال، وهم: الأم انشراح، وابنتاها مجد، ورشا، ونجلها عبد الله موسى، وهم من سكان أنطاكيا.

وكانت السفارة أعلنت الليلة الماضية، عن وفاة خمسة فلسطينيين في أنطاكيا، وهم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.

ولفتت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 53، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

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