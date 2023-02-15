إعلام الأسرى: إدارة السجون تضيّق الخناق بشكل أكبر على الأسرى

غزة- وكالة الرأي:

كشف مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال تضيّق الخناق بشكل أكبر على أسرى (مجدو وجلبوع ونفحة ورامون والنقب) وتفرض عقوبات جديدة تمس حياتهم اليومية

ووفقاً لبيان صحفي أصدره مكتب إعلام الأسرى تعقيباً على إجراءات إدارة سجون الاحتلال، فأن العقوبات تتمثل في سحب البلاطة والكمكم وتقليص فترة الفورة في سجني جلبوع ومجدو، أما في نفحة والنقب ورامون تمثلت في خروج الأسرى بالكلبشات وإغلاق المغاسل ووقف الرياضة.

وبين أن عقوبات إدارة السجون جاءت انتقامًا من الأسرى بعد شروعهم بخطوات تصعيدية رفضًا للاجراءات الصهيونية التي تمس حياتهم، مشدداً على أن الأسرى مصممون على مواصلة خطواتهم التصعيدية؛ حتى تراجع إدارة السجون عن كل الخطوات التي اتخذتها بحقهم مؤخرًا