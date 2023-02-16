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الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

16 شباط / فبراير 2023 08:14

أجواء باردة وبقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة
أجواء باردة وبقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو بارداً في معظم المناطق، وشديد البرودة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: فيكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الأحد المقبل، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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