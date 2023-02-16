الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 24 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من بلدة بيت كاحل بالخليل، وهم: محمد فؤاد العطاونة، وإياد حسين العطاونة، ومجد إسماعيل العطاونة، وعمر محمد العطاونة، وضياء راتب العطاونة، وسعيد ماهر العصافرة، ومصطفى صخر العصافرة، وفضل أمير العصافرة، ومحمد باسم بدوي الزهور، وحسين إبراهيم الزهور، وعبد الخالق إبراهيم الجودي.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: لؤي النجار، والشقيقان آدم وبشير أبو ريا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين، وهم: مدحت لطفي البزار، وأحمد كفاية، من بيتونيا، والأسيران المحرران براء عبد الصمد، ونور القاضي، إضافة إلى محمد أبو عليا من البيرة، ومحمد برهان ضراغمة من مدينة رام الله.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود فتحي مطر (33 عاما)، من مخيم طولكرم، لدى مروره على حاجز عسكري غرب نابلس.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب وسام غانم محمد أبو محسن (26 عاما)، من قرية تياسير.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد حربي أبو عودة (27 عاما)، من مخيم عايدة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب المصاب محمود الطرزي، بعد أن داهمت منزله في حي المراح بالمدينة.