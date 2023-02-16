إدارة سجون الاحتلال تشرع بعقوبات قاسية على الأسرى

شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عقوبات قاسية بحق الأسرى في سجون "نفحة وريمون وعوفر وجلبوع ومجدو"، ردا على خطوات الأسرى الاحتجاجية على قرارات المتطرف "ايتمار بن غفير".

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، إن العقوبات شملت حرمان الأسرى كن الخروج لممارسة الرياضة الصباحية، وسحب أجهزة "البلاطة والكمكم" من الغرف، وتقليص الساعات اليومية للخروج لساحة السجن "الفورة"، ووقف الكانتينا.

وأكدت الوزارة، أن العقوبات لن تفلح في إرهاب الأسرى وهم مستمرون في برنامجهم النضالي للحصول على حياة إنسانية كريمة.