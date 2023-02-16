تناول الثوم يومياً لجنى فوائده.. من المناعة إلى صحة الدماغ

هناك العديد من المكونات الغذائية في نظامنا الغذائي والتي قد تبدو غريبة ، إلا أنها يمكن أن تصنع العجائب لجسمنا ، من الداخل والخارج. أحد المكونات الخاصة التي يجب على الجميع إضافتها إلى قائمتهم هو الثوم النيء، وإليك الفوائد الصحية من تحسين المناعة إلى صحة القلب والدماغ ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

الثوم المطبوخ مقابل الثوم النىء - أيهما أفضل؟



بينما أثبت كل من الثوم المطبوخ والنىء فوائد مدعومة علميًا ، عند سحق الثوم الخام وتقطيعه ومضغه ، يتم تنشيط إنزيم الأليناز وإطلاق الأليسين.

الأليسين هو المركب الأساسي النشط بيولوجيًا في الثوم الخام وله خصائص مضادة للبكتيريا وقد عُرف عنه أنه يحسن صحة القلب، يتم تدمير جميع الإنزيمات الحيوية عند طهي الثوم بالحرارة ، بما في ذلك الأليسين، وبالتالي ، فإن إثبات أن الثوم يقدم أكبر قدر من الفوائد عند تقديمه نيئًا .

الفوائد الصحية للثوم النيء:



دعم جهاز المناعة



يمكن أن يحافظ تناول الثوم النيء على صحتك وقوتك من خلال تعزيز مناعتك (خاصة القدرة على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا ) مع تقليل الالتهابات في جسمك، هذا الغذاء النباتي القوي مليء بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك الفيتامينات C و B1 و B6 ، وهي ضرورية لتعزيز المناعة والمنجنيز والبوتاسيوم والسيلينيوم.

انخفاض مستويات الجلوكوز أثناء الصيام



إذا كنت ترغب في خفض مستويات الجلوكوز لديك ، فحاول رش الثوم في طعامك، بفضل محتواه الغني من مضادات الأكسدة ومركب الأليسين ، يمكن أن يساعد الثوم الخام في خفض مستويات الهوموسيستين ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب .

دعم صحة القلب



يُعتقد أن الأليسين ، وهو المركب النشط الرئيسي في الثوم ، مسؤول بشكل أساسي عن خصائص خفض ضغط الدم في الثوم ، فقد ثبت أنه يعزز إنتاج أكسيد النيتريك ، مما يساعد على انسداد الشرايين وخفض ضغط الدم .

حماية صحة الدماغ



تم عرض S-allyl-cysteines (SAC) ، وهو مكون نشط بيولوجيًا ومتوفر بيولوجيًا في الثوم ، في عدد من الدراسات في المختبر لحماية الخلايا العصبية من سمية بيتا أميلويد (A) وموت الخلايا المبرمج. يساعد هذا في الحماية من أمراض معينة ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بالخرف (بما في ذلك الخرف الوعائي) ومرض الزهايمر .

كم من الثوم النيء يجب أن تأكل؟



يمكن إضافة الثوم إلى عدد من الأطعمة النيئة مثل السلطات والخبز المحمص وحتى فوق الأطباق المطبوخة مثل المكرونة ،يوصى عمومًا بتناول ( فص أو فصين ) من الثوم النيء يوميًا للبالغين ، ولكن أي استهلاك للثوم سيوفر فوائد صحية، فإن تناول أكثر من فص أو فصين في اليوم قد يبدأ في التسبب في رائحة الجسم ورائحة الفم الكريهة لدى بعض الأفراد.

الآثار الجانبية لاستهلاك الثوم



زيادة خطر النزيف:أحد الآثار الجانبية الأكثر خطورة للإفراط في تناول الثوم النيء هو أنه يمكن أن يزيد من خطر النزيف، يجب أن يكون الأفراد الذين يتناولون مضادات التخثر أو مميعات الدم الأخرى على دراية بهذا التأثير الجانبي لأسباب تتعلق بالسلامة.

مشاكل في الجهاز الهضمي: يحتوي الثوم على نسبة عالية من الفركتان ، وهي كربوهيدرات يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ وآلام المعدة لدى بعض الأفراد، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تهيج الجهاز الهضمي يمكن أن يزيد هذا أيضًا من خطر النزيف عن طريق منع تكوين جلطات الدم في الجسم