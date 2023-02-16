لهذا السبب.. مايكروسوفت تبدأ تعطيل إنترنت إكسبلورر 11

قالت شركة مايكروسوفت إن متصفح الويب (إنترنت إكسبلورر 11) سيُعطَّل بعد الآن على بعض الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10، وذلك عبر تحديث لمتصفحها الآخر إيدج، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.



ويأتى هذا بعد التحذيرات السابقة بأن (إنترنت إكسبلورر 11) سيُعطَّل نهائيًا هذا الشهر، والإعلان الذي نُشر في يونيو الماضي الذي كشف عن تعطيل متصفح الويب القديم عبر تحديث نظام ويندوز.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «كما أُعلن سابقًا، فإن تطبيق إنترنت إكسبلورر 11 لسطح المكتب الذي انتهى دعمه، سيُعطَّل نهائيًا على إصدارات معينة من ويندوز 10 اعتبارًا من 14 فبراير 2023، وأضافت: «سيُعاد توجيه الأجهزة التي لم يُعاد توجيهها بالفعل من إنترنت إكسبلور 11 إلى مايكروسوفت إيدج باستخدام تحديث مايكروسوفت إيدج اليوم.



وسيبدأ إطلاق تحديث (إيدج) لقناة متصفح الويب المستقرة Microsoft Edge Stable خلال الأسبوع المقبل عبر عملية إطلاق متقدمة.



وأضافت مايكروسوفت: «لن تتأثر المنظمات التي انتقلت بالفعل من إنترنت إكسبلورر 11) إلى مايكروسوفت إيدج مع وضع إنترنت إكسبلورر بالتعطيل، أما المنظمات التي لم تنتقل إلى مايكروسوفت إيدج فقد تواجه اضطرابًا فوريًا في العمل».



وتعتزم مايكروسوفت أيضًا إزالة جميع الإشارات المرئية إلى متصفح إنترنت إكسبلورر 11، ومنها الرموز الموجودة في شريط المهام وقائمة ابدأ، وذلك بدءًا من إصدار المعاينة غير الأمني المقرر إطلاقه في شهر مايو 2023.



ويُشار إلى أن متصفح إنترنت إكسبلورر 11 بدأ منذ شهر أكتوبر 2020 إطلاق متصفح (إيدج) تلقائيًا عند زيارة مواقع الويب غير المتوافقة.



وتتضمن قائمة المواقع غير المتوافقة 7562 نطاقًا تنتمي إلى منصات وخدمات عالية المستوى عبر الإنترنت، مثل: فيسبوك، ومايكروسوفت تيمز، وإنستجرام، وجوجل درايف، وتويتر، وغيرها الكثير.



ومنذ سنوات، تحث مايكروسوفت العملاء على التبديل إلى (إيدج) مع تفعيل وضع (إنترنت إكسبلورر) نظرًا إلى أنه يتيح التوافق مع الإصدارات السابقة من المتصفح، وسيتلقى الدعم حتى عام 2029 على أقل تقدير.



وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أول مرة عن خطة للتخلي عن دعم إنترنت إكسبلورر في نظام ويندوز 10 ومنصة مايكروسوفت 365 في أغسطس 2020، ثم أعلنت رسميًا عن إنهاء الدعم في شهر مايو 2021.