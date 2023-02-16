النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2464) الخميس 16فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد الجعبري بالخليل
- اشتية: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية- (تغريدة)
- الجيش الإسرائيلي يفجر منزل فلسطيني جنوبي الضفة
- وسط تهديدات بعقوبات جماعية: الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الثالث
- آلاف المعلمين الفلسطينيين يستمرون في إضرابهم للأسبوع الثاني ومليون طالب خارج صفوفهم
- الاحتلال يهدم منشآت في القدس.. وجماهير حاشدة تشيع جثماني شهيدين في طوباس والخليل- (فيديو)
أخبار إسرائيلي
- وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى العاصمة الأوكرانية
- الجيش الإسرائيلي يفجر منزل فلسطيني جنوبي الضفة
- رئيس "الشاباك" يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لـ"بن غفير"
اخبار دولية
- مجلس الأمن يصوت الاثنين على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان
- واشنطن: نشطاء يواصلون حملتهم الدولية للإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة
اخبار عربية
- أثناء عودتهم لقطاع غزة..بالفيديو والصور وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة وإصابة آخرين بحادث سير مروع في مصر
- السعودية تفرج عن قيادي فلسطيني ونجله من سجونها.. وحماس تثمّن الموقف
-
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى العاصمة الأوكرانية
- الجيش الإسرائيلي يفجر منزل فلسطيني جنوبي الضفة
- ما حقيقة الموقف الأمريكي من توجّه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن لصدّ قرارات حكومة نتنياهو الاستيطانية؟
- المستوطنون يشنون هجمات في الضفة.. وحكومة الاحتلال تقر ترخيص بؤرة استيطانية عاشرة وآلاف الوحدات الإسكانية
- السعودية تفرج عن قيادي فلسطيني ونجله من سجونها.. وحماس تثمّن الموقف
- الأسرى يختارون الإعلام العبري للتحذير من “إراقة الدماء” بسبب عقوبات “حفيد كاهانا”
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
- اشتية: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية- (تغريدة)
- الاحتلال يهدم منشآت في القدس.. وجماهير حاشدة تشيع جثماني شهيدين في طوباس والخليل- (فيديو)
- آلاف المعلمين الفلسطينيين يستمرون في إضرابهم للأسبوع الثاني ومليون طالب خارج صفوفهم
- مجلس الأمن يصوت الاثنين على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان
الشرق الأوسط
الغد الأردنية
- مشروع قرار أمام مجلس الأمن الاثنين بشأن المستوطنات
- الاحتلال يسعى لإحباط تحرك فلسطيني بالأمم المتحدة ضد القرار الاستيطاني
- خلاف إسرائيلي بعد إخلاء بؤرة استيطانية قرب…
-
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
- الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد الجعبري بالخليل
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
- إسرائيل توافق على 3 إجراءات اقتصادية طفيفة للفلسطينيين
- الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد الجعبري بالخليل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تحذيرات من إشعال قرارات "بن غفير" الأوضاع في السجون
- بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية
- أهالي جبل المكبر: أين السلطة من الهدم الإسرائيلي بالقدس؟
- حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
- بالفيديو الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري بالخليل
- الملتقى الوطني لدعم الـمقـاومة في الأردن يبارك العمليات البطولية في القدس
- "عرين الأسود": هدم المنازل في القدس سنقابله بهدم أمن الاحتلال ومستوطنيه
صحيفة الأيام
- "الكنيست" يعتمد قانون سحب الجنسية أو الإقامة من منفذي العمليات وإبعادهم
- »الحركة الأسيرة تقرّر تصعيد خطواتها ردّاً على عقوبات فرضتها إدارة سجون...
- »المستوطنون يواصلون الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم
- »الشروع بإقامة مسار سياحي تهويدي إلى الحرم الإبراهيمي
- »المصادقة في قراءة تمهيدية على قانون لإعادة إقامة بؤر استيطانية
- »مخيم شعفاط: العصيان المدني اليوم مع تصعيد الاحتلال قيوده واعتداءاته
- »شركة إسرائيلية تلاعبت في 33 حملة انتخابية رئاسية ثلثاها بدول إفريقية
- »عائلات فلسطينية مقدسية متعدّدة تواجه عمليات إخلاء وشيكة قبل شهر رمضان
صحيفة القدس
- الاحتلال يشن حرب اقتصادية ضروس بحق الأسرى والمحررين في القدس والداخل
- الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون العصيان وخطواتهم التصعيدية
- الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل
- عدة عوامل قد تفكك حكومته.. "يديعوت": نتنياهو يلعب لعبة مزدوجة
» الحياة الجديدة
- الدراجة الكهربائية.. وصفة للموت
- واشنطن: نشطاء يواصلون حملتهم الدولية للإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة
- لا شبهات جنائية في تسمم فريق عيادة الأونروا في عين الحلوة
- نقابة الأطباء وشركات التأمين.. سجال متجدد
- الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل
-
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى: الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على الأسرى
- المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الأحد
- الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل
- المرور: 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية دون إصابات
- وحدات قمع تقتحم قسم "1" بسجن "جلبوع"
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
وكالة صفا
- سنقف معها في أوقاتها الصعبة"..لأول مرة منذ الحرب.. وزير خارجية الكيان يصل كييف
- حرمان من "الكانتينا" والزيارة والرياضة..إدارة سجون الاحتلال تشرع بعقوبات جماعية ضد الأسرى
- عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
- وفاة وإصابة مسافرين فلسطينيين بحادث سير في مصر
- رئيس "الشاباك" يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لـ"بن غفير"
- بالفيديو قوات الاحتلال تنسف منزل الشهيد الجعبري في الخليل
فلسطين اليوم
- أثناء عودتهم لقطاع غزة..بالفيديو والصور وفاة 7 فلسطينيين من قطاع غزة وإصابة آخرين بحادث سير مروع في مصر
- مع بدء الخطوات التصعيدية.. السجون على صفيح ساخن والمواجهة "قاب قوسين أو أدنى"
- وسط تهديدات بعقوبات جماعية: الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الثالث
- القيادي عز الدين: تفجير منزل الشهيد الجعبري في الخليل جريمة ضد الانسانية
- بالفيديو والصور قوات الاحتلال تفجّر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل
-
سما نيوز
-
-
- وفيات لفلسطينيين من غزة جراء حادث سير مروع بمصر أثناء عودتهم للقطاع
- موقع عبري: واشنطن ستتخذ خطوات أخرى للرد على المشاريع الاستيطانية لحكومة نتنياهو
- في محادثة غير عادية..رئيس الشاباك يحذر بن غفير: "خطواتك ستشعل المنطقة"
- الاحتلال يواصل محاصرة مخيم شعفاط و"عرين الأسود" تدعو لإعلان العصيان المدني
- بعد صدام مع غالانت..نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر
-
عرب 48
- اعتقالات بالضفة واشتباكات في جنين
- خليج حيفا: ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي لتغيير مخططات بناء
- عوض عبد الفتاح..حركة الاحتجاج الإسرائيليّة وإعادة مجتمعنا إلى السياسة
-
وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة غالبيتهم من الخليل
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- المالكي: فريق فلسطين ينهي مهمته الإغاثية في سوريا اليوم وفي ...
- الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل
-
حدث في مثل هذا اليوم
16 شباط (فبراير)
- 2002م اغتيال نزيه أبو السباع أحد قادة حركة حماس بطائرة أباتشي وسيارة مفخخة على جانب الطريق في الضفة الغربية.
- 1994م القوات الإسرائيلية تبدأ بتفكيك معداتها في سجن غزة المركزي تمهيدا لإخلائه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، وقد استخدمته الأخيرة لاحتجاز معارضيها السياسيين، وتعرض للقصف الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى.
- 1982م توقيع أول اتفاق للتعاون بين مؤسستي الإذاعة في كل من مصر وإسرائيل.
- 1949م في أول خطاب له أمام كنيست إسرائيلي منتخب عقد في دار الوكالة اليهودية في حي رحافيا بالقدس المحتلة أعلن دافيد بن غوريون: "أن مصير مدينة القدس لن تقرره لجنة التوفيق الدولية، لأن ذلك مقرر منذ ثلاث آلاف عام عندما أعلنت القدس عاصمة للدولة اليهودية".
- 1948م دخل فوج من جيش الإنقاذ وهو فوج اليرموك بقيادة المقدم محمد صفا إلى جنوب بيسان واختار قائد الفوج مستعمرة لزراعة الحبوب شرق بيسان وهي مستعمرة محصنة وتم تدمير عدد من بيوت المستعمرة وبلغت خسائر فوج اليرموك 37 شهيدا وعددا من الجرحى أما خسائر اليهود فقد بلغت 112مقتيلاً وعددا من الجرحى.