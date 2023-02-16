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الاحتلال يشن هجمة شرسة على الأسرى المقدسيين وعوائلهم

16 شباط / فبراير 2023 03:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، منازل ثلاثة أسرى مقدسيين، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي، وخربتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين المقدسيين عبيدة الطويل في حي رأس العمود، وأحمد مناصرة، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي منهما، كما اقتحمت منزل الأسير المقدسي المحرر جهاد الزغل، وخربت محتوياته.

وشرعت قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات فرض العقوبات والحجز على ممتلكات الأسرى، وشنت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من المقدسيين خلال الأيام السابقة، حيث اعتقلت اليوم الفتى القاصر محمد جهاد طه (17 عاما) من البلدة القديمة في القدس واقتادته إلى مركز تحقيق القشلة.

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