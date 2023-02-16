قوات الاحتلال تقتحم قسمين في سجني "جلبوع" و"مجدو"

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية المسماة (المتسادا)، اليوم الخميس، قسم (1) في سجن (جلبوع)، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى.

وكانت إدارة إدارة سجون الاحتلال سحبت أمس الأربعاء، من قسم (1) بعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى داخل زنازينهم، كذلك جرى اقتحام لقسم (1) في سجني"مجدو" و"النقب"، فيما أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى في قسم (5) بنيتها تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب.

وقد شملت العقوبات بحق الأسرى حرمانهم من الخروج لممارسة الرياضة الصباحية، وسحب أجهزة البلاطة والكمكم (أجهزة كهربائية لتسخين الماء والطهي) من الغرف، وتقليص الساعات اليومية للخروج لساحة السجن (الفورة)، ووقف الكانتينا، وتقييد كل أسير يخرج من غرفته".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلا إداريا.