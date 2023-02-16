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ارتفاع جديد وملحوظ على سعر صرف الدولار في فلسطين

16 شباط / فبراير 2023 04:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

شهد سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الخميس 16 فبراير 2023 ارتفاعا جديداً وملحوظاً مقابل الشيكل.

ومع توجه عقارب الساعة نحو الرابعة والنصف عصراً، جاء سعر الصرف 3.56 شيكل لكل دولار.

 

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