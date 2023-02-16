ارتفاع جديد وملحوظ على سعر صرف الدولار في فلسطين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
16 شباط / فبراير 2023 04:27
غزة – وكالة الرأي:
شهد سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الخميس 16 فبراير 2023 ارتفاعا جديداً وملحوظاً مقابل الشيكل.
ومع توجه عقارب الساعة نحو الرابعة والنصف عصراً، جاء سعر الصرف 3.56 شيكل لكل دولار.
إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي
16:46وزارة شؤون المرأة تبحث سبل التمكين الاقتصادي للمرأة
16:34الجهـاد الإسـلامي تُواسي شعبنا بضحايا حادث الإسماعيلية
16:27ارتفاع جديد وملحوظ على سعر صرف الدولار في فلسطين
16:19الأراضي المحتلة
16:17الداخل المحتل
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015