ارتفاع جديد وملحوظ على سعر صرف الدولار في فلسطين

16:27ارتفاع جديد وملحوظ على سعر صرف الدولار في فلسطين

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟