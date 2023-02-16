الجهـاد الإسـلامي تُواسي شعبنا بضحايا حادث الإسماعيلية

غزة- وكالة الرأي:

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخالص المواساة لذوي ضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وقال بيان صحفي للجهاد:" تعزي الحركة أهلنا في قطاع غزة وعموم أبناء شعبنا، راجين من الله عز وجل أن يشفي الجرحى والمصابين، ونسأله تبارك وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يحسن مثواهم، وأن يربط على قلوب ذويهم وأحبائهم ويحسن عزاءهم."

وتوفي 5 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب3 آخرين صباح اليوم، إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية قبل قليل.

وفي التفاصيل، وقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع "H1"، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.

وأشارت مصادر في المنطقة، بأنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات لطوارئ الإسماعيلية.