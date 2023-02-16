الاحتلال يخطر بهدم بنايات في القدس والمستوطنون يعتدون على الممتلكات في الأغوار

أخطرت سلطات الاحتلال بهدم بنايات سكنية في القدس، اليوم الخميس، فيما اعتقلت شابا في رام الله، واعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في الأغوار.

وأخطرت بلدية الاحتلال في القدس، بهدم 6 بنايات سكنية في بلدة العيسوية شمال شرق المدينة، بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وألصقت أوامر هدم على كل طابق في تلك البنايات، بعضها مقام منذ 25 عاما.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم الفارعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قيس إبراهيم مسعود أبو ماضي (32 عاما) أثناء عودته من مدينة رام الله، على حاجز زعترة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وفي سياق متصل، شرع مستوطنون، بإقامة حظيرة للماشية قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية، في منطقة بيوض.

وأضافت مصادر محلية أن هذه الأراضي مغلقة من الاحتلال، وتقع بالقرب منها مستوطنة "مسكيوت".

ويصعد المستوطنون في الآونة الأخيرة من انتهاكاتهم في مناطق الأغوار الشمالية، ومن أشكال الانتهاكات والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وملاحقة المواطنين والرعاة في حال اقترابهم منها والاعتداء عليهم.