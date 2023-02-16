15 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 15 عملا مقاوما، منها 4 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد اندلعت المواجهات في حي الطور بالقدس، وفي جنين ومخيمها، وفي برقة بنابلس، وحوسان في بيت لحم، إلى جانب اندلاعها في طولكرم وعلار، والبلدة القديمة وبيت أمر بالخليل.

ووثق "معطى" إطلاق المقاومين النار صوب قوات الاحتلال على حاجز سالم ومخيم جنين، فيما فجروا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة،

كما شهدت مدينة نابلس عملية إطلاق نار على حاجز صرة، وتصدي للمستوطنين في برقة.

وفيما يخص العمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، عمليات إطلاق النار على حاجز سالم وعلى قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين، وإلقاء عبوة ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة، إلى جانب إطلاق النار على قوات الاحتلال قرب حاجز صرة في نابلس.