"فلسطينيي الخارج" يساهم بإغاثة مخيمي النيرب وحندرات

حلب - وكالة الرأي:

وصلت قافلة مساعدات إغاثية من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخميس 16-2-2023، مخيمي النيرب وحندرات في مدينة حلب السورية، وذلك ضمن حملة فلسطين معكم لإغاثة متضرري الزلزال في سورية وتركيا.

وقال عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الدكتور خيرالدين عبد الرحمن، إن المؤتمر الشعبي يقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني المتضرر من الزلزال الذي تتواصل تبعاته المؤلمة في سورية وتركيا.

وأشرف وفد المؤتمر الشعبي على توزيع المساعدات الإغاثية على العائلات الفلسطينية في النيرب وحندرات، والتي تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية للعائلات هناك بعد زلزال.

وضم وفد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أيضا الدكتور محمد ياسر عمرو، الذي دعا إلى مزيد من الدعم للاجئين الفلسطينيين في سورية وتركيا، في ظل الوضع الإنساني الصعب جراء الزلزال.

وكان المؤتمر الشعبي قدم مساعدات إغاثية خلال اليومين الماضيين في مخيم الرمل الفلسطيني باللاذقية، كما وصلت قافلة إغاثية إلى مناطق الجنوب التركي، وتستعد قافلة أخرى للدخول إلى مخيمات الشمال السوري، وذلك ضمن حملة فلسطين معكم التي أطلقها المؤتمر الشعبي وجمعية خير أمة.