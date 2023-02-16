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"مزهر" يلتقي وفداً من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بدمشق

16 شباط / فبراير 2023 08:40

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دمشق - وكالة الرأي:

زار وفد من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج برئاسة نائب الأمين العام المهندس هشام محفوظ، وأعضاء الأمانة العامة الدكتور خير الدين عبد الرحمن والدكتور محمد ياسر عمرو، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في مكتبه بالعاصمة السورية دمشق.

وكان في استقبال وفد المؤتمر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر وأعضاء المكتب السياسي أبو علي حسن وماهر الطاهر، وأبو أحمد فؤاد، وعامر مراد مسؤول ملف الخارج للجبهة الشعبية.

وتباحث الجانبان حول المستجدات الفلسطينية، وأكدا على أهمية تنسيق وتوحيد الجهود الفلسطينية في المرحلة الراهنة، على أساس المقاومة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقدم أبو محفوظ تعريفا بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وأدوات عمله في إطار تفعيل طاقات أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج واستعادة دورهم في النضال الوطني الفلسطيني.

كما تحدث أبو محفوظ عن حملة فلسطين معكم التي أطلقها المؤتمر الشعبي لتقديم الدعم والإسناد للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا.

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