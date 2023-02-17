تعرف على مخاطر نقص فيتامين د بالجسم وأسبابه

هناك العديد من العناصر والفيتامينات والمعادن التي يحتاج اليها جسم الإنسان، منها معدن الحديد ، وفيتامين د، فان هذا الفتيامين يحميك من التعرض لخطر الإصابة بالأمراض مثل مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، ويساهم في تقليل منع تكوين الجلطات، ولكن في حالة نقص فيتامين د، فيحدث لديك اضطربات وخلل بكافة خلايا الجسم وقد تصاب بامراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطانات ، وفقا لما نشره موقع medlineplus

أشارت بعض الدراسات إلى أنه إذا كنت تتجنب أشعة الشمس، أو ترتدي واقيا من أشعة الشمس، أو تعاني من حساسية الحليب، أو تلتزم بنظام غذائي نباتي صارم، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنقص فيتامين د . يُنتج فيتامين د ، المعروف بفيتامين أشعة الشمس، في الجسم استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس. يوجد أيضًا بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة - بما في ذلك بعض الأسماك وزيوت كبد السمك وصفار البيض - ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة.

وأضافت الدراسة أن فيتامين د ضروري لعظام قوية لأنه يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم من النظام الغذائي. لكن الأبحاث تكشف بشكل متزايد عن أهمية فيتامين (د) في الحماية من مجموعة من المشاكل الصحية التي يتعرض لها الشخص .

أكدت الدراسة على خطورة نقص فيتامين د بالجسم يؤدي الى الإصابة بالكساح، وهو مرض لا يتم فيه تمعدن أنسجة العظام بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى ليونة العظام وتشوهات الهيكل العظمي..

أسباب نقص فيتامين د:

1.لا تستهلك المستويات الموصى بها من الفيتامين بمرور الوقت. هذا على الأرجح إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ، لأن معظم المصادر الطبيعية تعتمد على الحيوانات، بما في ذلك زيوت الأسماك والسمك وصفار البيض والحليب المدعم وكبد البقر. وذلك يعرضك للإصابة بنقص فيتامين د.

2.تعرضك لأشعة الشمس محدود.

3.لديك بشرة داكنة. تقلل صبغة الميلانين من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د استجابةً للتعرض لأشعة الشمس. تظهر بعض الدراسات أن كبار السن ذوي البشرة الداكنة معرضون بدرجة عالية لخطر نقص فيتامين د.

4.لا تستطيع الكلى تحويل فيتامين د إلى شكله النشط. مع تقدم الناس في السن ، تصبح الكلى لديهم أقل قدرة على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط ، مما يزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين د.

5.لا يستطيع الجهاز الهضمي امتصاص فيتامين د بشكل كافٍ. يمكن أن تؤثر بعض المشكلات الطبية ، بما في ذلك مرض كرون والتليف الكيسي والداء البطني ، على قدرة الأمعاء على امتصاص فيتامين د من الطعام الذي تتناوله.

المخاطر الصحية لنقص فيتامين د

قد تعني أعراض آلام العظام وضعف العضلات أنك تعاني من نقص فيتامين د. ومع ذلك ، بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الأعراض خفية، حتى بدون ظهور أعراض ، فإن النقص في فيتامين (د) يمكن أن يشكل مخاطر صحية. ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د في الدم بما يلي:

1.زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية

2.ضعف الإدراك لدى كبار السن

3.الربو الشديد عند الأطفال

4.سرطان

