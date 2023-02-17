قوى مناعتك فى البرد بهذه الأطعمة

المناعة مهمة طوال العام، وتزداد أهميتها فى موسم الشتاء حيث تزداد فرص الإصابة بالبرد والأنفلونزا (ويستمر خلال فصل الشتاء - وأحيانًا أوائل الربيع). من الممكن أن تحمي نفسك عن طريق الحفاظ على نظام مناعي صحي بمفردك من خلال العادات اليومية. واحدة من أفضل الطرق مدى الحياة لدعم مناعتك هي من خلال التغذية وعادات الأكل الذكية. إن تناول الأطعمة المعززة للمناعة (واحتساء بعض المشروبات) ليس فعالاً فحسب ، بل إنه أسهل وأكثر لذة مما تعتقد، وفقا لما نشره موقع realsimple.

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أفضل الأطعمة للمناعة

1 - خضار ورقية

البطاطا الحلوة واللفت

بالإضافة إلى دعم صحة القلب ووظائف الدماغ ، تعد الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ والسلق السويسري والجرجير من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها عند التكرار. "الخضراوات الورقية غنية بالمغذيات الدقيقة ، وخاصة فيتامين ج وفيتامين ك ، وهما ضروريان لتعزيز نظام المناعة الصحي". تشمل العناصر الغذائية الأخرى المؤيدة للمناعة في الخضراوات الورقية بيتا كاروتين وحمض الفوليك أو فيتامين ب .

2 - الكرنب الملفوف

عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء ، فإن الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل التيمبيه واللبن والكفير و الكرنب الملفوف وبما أن وظيفة القناة الهضمية مرتبطة بالمناعة ، فإن هذه الخيارات الغنية بالبروبيوتيك هي أغذية خارقة متعددة الوظائف.

3 - الحمضيات

تمتلئ ثمار الحمضيات ، مثل البرتقال والجريب فروت ، بفيتامين سي . يقول جايجر إن هذه المغذيات ضرورية لوظيفة المناعة من الدرجة الأولى ، لأنها تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض (أي الخلايا المناعية).

4 - التوت

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة المعززة للمناعة ، لا يمكنك أن تخطئ في تناول التوت مثل الفراولة والتوت والتوت. وفقًا للدكتور دينغ ، فإن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا السليمة من إتلاف الجزيئات.

5 - البروتين الخالية من الدهون

على الرغم من أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة النباتية ترتبط غالبًا بوظيفة المناعة ، إلا أن البروتين له نفس الأهمية.

"يساعد البروتين الجسم على إصلاح الأنسجة والعضلات ، وبناء الأجسام المضادة ، وتعزيز تكوين الأحماض الأمينية اللازمة لوظيفة المناعة". للحصول على الخيار الأكثر صحة ، اختر البروتينات الخالية من الدهون ، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

7 شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك مركب نباتي يسمى epigallocatechin gallate ".

يمكن أن يساعد هذا المركب في تقليل الالتهاب في الجسم وتحسين الوظيفة." استمتع بالشاي الأخضر ساخنًا أو باردًا ، أو أضفه إلى عصير للحصول على نكهة لذيذة.